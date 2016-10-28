Son nefeste Fener

Nefesleri kesen maçın uzatmalarında İtalyan Famila Schio’yu deplasmanda deviren Kanarya, Avrupa’ya galibiyetle başladı

F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı, FİBA Avrupa Ligi'ndeki zorlu sınavında Famila Schio'yu son saniyelerde devirdi: 75-73. Karşılaşmaya Birsel'in 3'lüğü ile başlayan Kanarya, ilk çeyreği 20-16 önde geçti. Soyunma odasına da 33-30 galip giden F.Bahçeli bayanlar, 46-46 eşitlikle girilen final periyodunda da rakibine direndi ve maçı uzatmalara (64-64) taşıdı. Uzatmanın bitmesine 7 saniye kala maçın en etkili ismi Quigley'in basketiyle 75-73 öne geçen sarı-lacivertliler, skoru koruyarak Schio'yu mağlup etti. Maçın en skorer ismi Quigley (35) oldu.