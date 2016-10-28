 Son nefeste Fener – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Son nefeste Fener

    Son nefeste Fener

    Nefesleri kesen maçın uzatmalarında İtalyan Famila Schio’yu deplasmanda deviren Kanarya, Avrupa’ya galibiyetle başladı

    F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı, FİBA Avrupa Ligi'ndeki zorlu sınavında Famila Schio'yu son saniyelerde devirdi: 75-73. Karşılaşmaya Birsel'in 3'lüğü ile başlayan Kanarya, ilk çeyreği 20-16 önde geçti. Soyunma odasına da 33-30 galip giden F.Bahçeli bayanlar, 46-46 eşitlikle girilen final periyodunda da rakibine direndi ve maçı uzatmalara (64-64) taşıdı. Uzatmanın bitmesine 7 saniye kala maçın en etkili ismi Quigley'in basketiyle 75-73 öne geçen sarı-lacivertliler, skoru koruyarak Schio'yu mağlup etti. Maçın en skorer ismi Quigley (35) oldu.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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