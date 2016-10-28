Saran’dan Koç’a destek

Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nun açılışını yapan Sadettin Saran, gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

En büyük hayalinin Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu her fırsatta söyleyen Saran, adaylığını açıklayan Ali Koç'a destek verdi ve şu sözleri sarfetti: Kendisine camiadan ciddi teveccüh var. Bize de onu desteklemek düşer. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyorum.



Halisdemir'e vefa

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain saldırısında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in adının verildiği spor salonu dün açıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından yaptırılan salon, Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'nde hizmete girdi. Bu arada Saran Group, 2000 yılından bu yana 15. spor salonunu yaptırıp, bakanlığa teslim etti.