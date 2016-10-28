Saran’dan Koç’a destek
Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nun açılışını yapan Sadettin Saran, gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Halisdemir'e vefa
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain saldırısında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in adının verildiği spor salonu dün açıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından yaptırılan salon, Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'nde hizmete girdi. Bu arada Saran Group, 2000 yılından bu yana 15. spor salonunu yaptırıp, bakanlığa teslim etti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Yorum
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Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
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karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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