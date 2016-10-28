 Sandrine İstanbul'da – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sandrine İstanbul'da

    Sandrine İstanbul'da
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda İstanbul'a geldi. Fransız basketbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadesini kullandı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sandrine İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.