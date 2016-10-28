Sandrine İstanbul'da

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda İstanbul'a geldi. Fransız basketbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadesini kullandı.