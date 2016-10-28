 Sabrın sonu Şener – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Sabrın sonu Şener

    Sabrın sonu Şener

    Sarı-lacivertli ekipte, savunmanın sağındaki yerini sağlama alan , çalışmasının ödülünü alıyor.

    Yeni sezona Gregory Van der Wiel'in arkasında yedek bekleyerek başlayan ancak daha sonra formayı kapan 26 yaşındaki futbolcu, milli takımın da değişmez ismi olmayı başardı. Şener, "Bir başarım varsa onu kamuoyu takdir eder. Bana düşen çalışmaya devam etmek, Fenerbahçe'ye faydalı olmaktır" dedi. Profesyonelliği takdir edilen oyuncu, takım içinde de çok seviliyor.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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