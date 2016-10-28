Potada yeni sponsor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru Barilla oldu. İtalyan makarna firması ile 3 yıllığına anlaşan sarı-lacivertlilerin ne kadar para alacağı açıklanmadı. Ancak anlaşmanın yıllık 1 milyon euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleştiği belirtildi. Konu ile ilgili imzaların pazartesi günü 12.30'da Ülker Stadı'nda atılacağı öğrenildi.