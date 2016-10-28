Potada yeni sponsor
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru Barilla oldu. İtalyan makarna firması ile 3 yıllığına anlaşan sarı-lacivertlilerin ne kadar para alacağı açıklanmadı. Ancak anlaşmanın yıllık 1 milyon euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleştiği belirtildi. Konu ile ilgili imzaların pazartesi günü 12.30'da Ülker Stadı'nda atılacağı öğrenildi.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Potada yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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