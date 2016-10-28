 Potada yeni sponsor – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Potada yeni sponsor

    Potada yeni sponsor
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru Barilla oldu. İtalyan makarna firması ile 3 yıllığına anlaşan sarı-lacivertlilerin ne kadar para alacağı açıklanmadı. Ancak anlaşmanın yıllık 1 milyon euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleştiği belirtildi. Konu ile ilgili imzaların pazartesi günü 12.30'da Ülker Stadı'nda atılacağı öğrenildi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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