 Onlara durmak yok! – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Onlara durmak yok!

    Onlara durmak yok!
    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konya'yı yenerek büyük moral bulan Fenerbahçe, Karabükspor ile oynayacağı karşılaşma için hız kesmiyor. Bir günlük iznin ardından Samandıra'da tekrar idmanlara başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Advocaat yönetiminde 1 saat 30 dakika çalıştı. Oyuncular 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onlara durmak yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.