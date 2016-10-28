Onlara durmak yok!

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konya'yı yenerek büyük moral bulan Fenerbahçe, Karabükspor ile oynayacağı karşılaşma için hız kesmiyor. Bir günlük iznin ardından Samandıra'da tekrar idmanlara başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Advocaat yönetiminde 1 saat 30 dakika çalıştı. Oyuncular 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

