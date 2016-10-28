 Mou’nun başı dertte – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Mou’nun başı dertte

    Mou’nun başı dertte
    F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ta gündem Jose Mourinho... Takımın tecrübeli hocasının, 17 Ekim'de Liverpool ile oynadıkları lig karşılaşması öncesi hakem Taylor'ı hedef alan sözleri nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan ceza alması bekleniyor.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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