Lens’e güç takviyesi

Atiker Konyaspor maçında takıma dönen ve alınan galibiyette önemli rolü bulunan Jeremain Lens'e özel bir program uygulanıyor.

Tam olarak hazır olmadığı için güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Hollandalı yıldız, Karabükspor maçında da ilk 11'de sahada olacak. Oyun planını yine Lens'in üzerine kuran teknik direktör Dick Advocaat, vatandaşının durumu hakkında sık sık takım doktorlarından bilgi alıyor. Sarı-lacivertli hocanın diğer kanatta yine İsmail Köybaşı'na görev verebileceği konuşuluyor.