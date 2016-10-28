 Karabükspor hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Karabükspor hazırlıkları devam ediyor

    Karabükspor hazırlıkları devam ediyor

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kardemir Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman pas organizasyonları sonrasında yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:14
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