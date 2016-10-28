Karabükspor hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kardemir Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman pas organizasyonları sonrasında yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 3
Yorum
isminiz İyi poldi ve snaideri aynı anda kaldırmıyor takım
- Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok
Toplam 3
Yorum
ahmet Bu sene sanki hakemler yüzünden kazanıyor diğer 8 taş ve 6s ler ber taraf etmek için yorum yaparlar şimdi
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 9
Yorum
32.adam Bu adama bel bağlayan fenerlilerin aklından şüphe etmek lazım!!!!
Karabükspor hazırlıkları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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