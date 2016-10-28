"Kalbimizde F.Bahçe sevgisi var"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, çok iyi bir maç oynadıklarını ifade ederek "İlk defa THY Avrupa Ligi'nde aynı haftada 2 maç oynadık. Zalgris maçından sonra takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu akşam çok iyi oynadığımıza inanıyorum. İniş çıkışlar çok normal." dedi.
Galatasaray'ın inanılmaz bir taraftarı olduğunu ve takımlarını çok iyi desteklediklerini vurgulayan Obradovic, "Tüm oyunculardan çok büyük katkı aldık. Özellikle Kalinic'e teşekkür ediyorum. Zalgris maçında sakatlandı ve buna rağmen oynamak istediğini söyledi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve insanlar bunun farkına varıyor. Oyuncularımdan hep bunu istiyorum. Biz elimizden geleni yapalım sonuçlar önemli değil. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşıyoruz çünkü kalbimizde Fenerbahçe aşkı var" diye konuştu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:03
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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