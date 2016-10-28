"Kalbimizde F.Bahçe sevgisi var"

Galatasaray'ın inanılmaz bir taraftarı olduğunu ve takımlarını çok iyi desteklediklerini vurgulayan Obradovic, "Tüm oyunculardan çok büyük katkı aldık. Özellikle Kalinic'e teşekkür ediyorum. Zalgris maçında sakatlandı ve buna rağmen oynamak istediğini söyledi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve insanlar bunun farkına varıyor. Oyuncularımdan hep bunu istiyorum. Biz elimizden geleni yapalım sonuçlar önemli değil. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşıyoruz çünkü kalbimizde Fenerbahçe aşkı var" diye konuştu.