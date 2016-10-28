 "Kalbimizde F.Bahçe sevgisi var" – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    "Kalbimizde F.Bahçe sevgisi var"

    "Kalbimizde F.Bahçe sevgisi var"

    Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, çok iyi bir maç oynadıklarını ifade ederek "İlk defa THY Avrupa Ligi'nde aynı haftada 2 maç oynadık. Zalgris maçından sonra takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu akşam çok iyi oynadığımıza inanıyorum. İniş çıkışlar çok normal." dedi.

    Galatasaray'ın inanılmaz bir taraftarı olduğunu ve takımlarını çok iyi desteklediklerini vurgulayan Obradovic, "Tüm oyunculardan çok büyük katkı aldık. Özellikle Kalinic'e teşekkür ediyorum. Zalgris maçında sakatlandı ve buna rağmen oynamak istediğini söyledi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve insanlar bunun farkına varıyor. Oyuncularımdan hep bunu istiyorum. Biz elimizden geleni yapalım sonuçlar önemli değil. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşıyoruz çünkü kalbimizde Fenerbahçe aşkı var" diye konuştu.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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