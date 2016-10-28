Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok

F.BAHÇE-Karabük maçının hakemi Fırat Aydınus, kariyeri boyunca 21 kez Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu (19 tanesi Kadıköy'de oynandı) maçı yönetti. Bu maçlarda Kanarya 18 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti, Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Tecrübeli hakem, bu sezon da Fenerbahçe'nin 5. haftada sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçı yönetmişti.