 Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok

    Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok
    F.BAHÇE-Karabük maçının hakemi Fırat Aydınus, kariyeri boyunca 21 kez Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu (19 tanesi Kadıköy'de oynandı) maçı yönetti. Bu maçlarda Kanarya 18 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti, Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Tecrübeli hakem, bu sezon da Fenerbahçe'nin 5. haftada sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçı yönetmişti.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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