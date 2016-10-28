 Fernandao döndü – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    döndü

    Fernandao döndü

    Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan sambacı, 1.5 ay aradan sonra idmanlara başladı. , Akhisar maçına kadar tam hazır olacak

    Fenerbahçe'ye Jose 'dan sevindirici haber nihayet geldi. Ligin 2. haftasında oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu, 1.5 ay sonra dün ilk kez idmana çıktı. Fernandao, antrenmanın ilk bölümünde yer aldıktan sonra çalışmasını salonda sürdürdü.

    OZAN'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR
    Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Fernandao'nun pazartesiden itibaren takımla birlikte olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Oyuncunun 10. haftadaki Akhisar Belediye maçına kadar tam hazır olması bekleniyor. Kunduracıoğlu, Ozan Tufan'ın ise durumunun beklendiğinden iyi gittiğini belirterek, Uygar'ın tedavisinin ise daha uzun sürece alacağını kaydetti.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.