Fernandao döndü
Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan sambacı, 1.5 ay aradan sonra idmanlara başladı. Fernandao, Akhisar maçına kadar tam hazır olacak
OZAN'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Fernandao'nun pazartesiden itibaren takımla birlikte olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Oyuncunun 10. haftadaki Akhisar Belediye maçına kadar tam hazır olması bekleniyor. Kunduracıoğlu, Ozan Tufan'ın ise durumunun beklendiğinden iyi gittiğini belirterek, Uygar'ın tedavisinin ise daha uzun sürece alacağını kaydetti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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