 Fenerbahçe kenetlendi – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Fenerbahçe kenetlendi

    Fenerbahçe kenetlendi

    Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün 'dostluk ve birliktelik günü' gibiydi!

    Gündüz idman öncesinde, 35. yaşını kutlayan kaptan Volkan Demirel için tesislerde sürpriz doğumgünü düzenleyen sarı-lacivertli futbolcular, akşam da motivasyon yemeğinde buluştu. Fenerbahçeli futbolcular ile yardımcı antrenörler ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Motivasyon yemeğinde Volkan Demirel'in doğum günü bir kez daha kutlandı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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