Böyle de iyi

Advocaat’la birlikte 4-4-1-1 oynayan ve bu sistemde Emenike’nin arkasında 10 numara pozisyonunda görev yapan RvP, “Bence hiçbir sorun yok. Burada oynamaktan memnunum” dedi

Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonuna giren Robin van Persie, Advocaat'ın takımın başına geçmesinin ardından farklı bir pozisyonda oynamaya başladı. Kariyeri boyunca en uçta görev yapan Hollandalı yıldız, sarı-lacivertlilerin 4-4-1-1'e geçmesinin ardından 10 numara pozisyonunda görev aldı. En uçtaki Emenike'nin arkasında oynayan RvP, bu durumdan da rahatsız olmadığını şu sözlerle ifade etti: "Bence hiçbir sorun yok. Burada oynamaktan memnunum."



DURAN TOPLAR ONDA

Takımdaki yeni görevinin ardından sahada basmadık yer bırakmayan 33 yaşındaki futbolcu, serbest vuruşlarda topun başına geçiyor. Daha önce kornerlerde ceza sahasında gol arayan Robin van Persie, 10 numara görevinden sonra köşe atışlarını da kullanıyor. Savunmaya kadar gelip top alan tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarını da başlatan isim olarak ön plana çıkıyor.