Böyle de iyi
Advocaat’la birlikte 4-4-1-1 oynayan ve bu sistemde Emenike’nin arkasında 10 numara pozisyonunda görev yapan RvP, “Bence hiçbir sorun yok. Burada oynamaktan memnunum” dedi
DURAN TOPLAR ONDA
Takımdaki yeni görevinin ardından sahada basmadık yer bırakmayan 33 yaşındaki futbolcu, serbest vuruşlarda topun başına geçiyor. Daha önce kornerlerde ceza sahasında gol arayan Robin van Persie, 10 numara görevinden sonra köşe atışlarını da kullanıyor. Savunmaya kadar gelip top alan tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarını da başlatan isim olarak ön plana çıkıyor.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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