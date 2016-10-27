''Yönetici takım kurmaya çalışıyor''
F.Bahçe’ye geri döneceği iddia edilen Aykut Kocaman, “Türkiye’de yönetici, takım kurmaya çalışıyor, antrenör ise tesis yapmaya" dedi.
F.Bahçe'de son günlerde ismi tekrar gündeme gelen Aykut Kocaman, goal. com'a ilginç açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, Türk futbolunda alan işgali olduğunu belirterek, "Yönetici, takım kurmaya çalışıyor, antrenör ise tesis yapmaya, mali konuları düzeltmeye. Herkes kendi işine odaklansa işler düzelecek" dedi. Türkiye'de başarının sonuca endekslendiğini de vurgulayan Kocaman, "Bir an önce sonuç alman lazım. Sonuç almazsan, söylediklerinin altı boş kalıyor. Teknik direktörlük 7-10 yıl arasında öğrenilen bir iş.
FİZİK GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ
Hala bir şeyler öğreniyorum. Hep önce 'oyun' diye düşündüm. Bir şeyi atlamışım: Fizik. Bir şeyler istiyorsunuz oyunculardan ama bunun sınırı var. Fiziksel kudret olmadan olmuyor" ifadelerini kullandı.
FİZİK GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ
Hala bir şeyler öğreniyorum. Hep önce 'oyun' diye düşündüm. Bir şeyi atlamışım: Fizik. Bir şeyler istiyorsunuz oyunculardan ama bunun sınırı var. Fiziksel kudret olmadan olmuyor" ifadelerini kullandı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
''Yönetici takım kurmaya çalışıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.