 ''Yönetici takım kurmaya çalışıyor'' – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Yönetici takım kurmaya çalışıyor''

    ''Yönetici takım kurmaya çalışıyor''

    F.Bahçe’ye geri döneceği iddia edilen Aykut Kocaman, “’de yönetici, takım kurmaya çalışıyor, antrenör ise tesis yapmaya" dedi.

    F.Bahçe'de son günlerde ismi tekrar gündeme gelen Aykut Kocaman, goal. com'a ilginç açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, Türk futbolunda alan işgali olduğunu belirterek, "Yönetici, takım kurmaya çalışıyor, antrenör ise tesis yapmaya, mali konuları düzeltmeye. Herkes kendi işine odaklansa işler düzelecek" dedi. 'de başarının sonuca endekslendiğini de vurgulayan Kocaman, "Bir an önce sonuç alman lazım. Sonuç almazsan, söylediklerinin altı boş kalıyor. Teknik direktörlük 7-10 yıl arasında öğrenilen bir iş.

    FİZİK GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ
    Hala bir şeyler öğreniyorum. Hep önce 'oyun' diye düşündüm. Bir şeyi atlamışım: Fizik. Bir şeyler istiyorsunuz oyunculardan ama bunun sınırı var. Fiziksel kudret olmadan olmuyor" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Yönetici takım kurmaya çalışıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.