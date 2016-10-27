 Vitor, Ada yolunda – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Vitor, Ada yolunda

    Vitor, Ada yolunda
    F.Bahçe 'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan ve yorumculuğa başlayan Vitor Pereira'nın İngiltere takımlarından ile görüştüğü iddia edildi. Ada basınında yer alan haberlerde İngiliz ekibinin radarında Portekizli hocanın haricinde Sam Allardyce olduğu yazıldı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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