Topun arkasına geç!
Kalenin kapatılması da Advocaat’ın yüzünü güldürdü. Rakip atağa kalktığında artık tüm oyuncular topun arkasında pozisyon alacak.
Atiker Konyaspor maçındaki savunma anlayışı beğeni toplamıştı. Yeşil-beyazlı takıma pozisyon ve gol izni vermeyen defans, Dick Advocaat'tan da geçer not aldı. Hollandalı çalıştırıcı, oyunculardan bundan sonraki maçlarda da aynı anlayışla mücadele etmelerini isterken, rakip takım atak yaparken tüm oyuncuların topun arkasında pozisyon alarak savunmaya yardımcı olmaları talimatını verdi. Fenerbahçe, çekinerek gittiği Konya deplasmanında 25. dakikada Emenike'nin penaltıdan attığı golle öne geçtikten sonra, 65 dakika skoru başarıyla koruyarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:07
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