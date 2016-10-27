 Topal ailesinden örnek davranış – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Topal ailesinden örnek davranış

    Topal ailesinden örnek davranış
    Mehmet Topal ile eşi, Çocuk Romatoloji Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun 'İyilik Ağacı' adlı müzikli çocuk oyununa ev sahipliği yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Romatoloji hastası çocuklarımızın koruyucu abisi ve ablası olan Selda-Mehmet Topal çiftine teşekkür ederiz. Onların uzun süredir devam eden desteği, çocuklarımızın yüzlerini güldürüyor" diye konuştu.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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