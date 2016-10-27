Topal ailesinden örnek davranış

Mehmet Topal ile eşi, Çocuk Romatoloji Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun 'İyilik Ağacı' adlı müzikli çocuk oyununa ev sahipliği yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Romatoloji hastası çocuklarımızın koruyucu abisi ve ablası olan Selda-Mehmet Topal çiftine teşekkür ederiz. Onların uzun süredir devam eden desteği, çocuklarımızın yüzlerini güldürüyor" diye konuştu.