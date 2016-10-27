 Süper Fener – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Süper Fener

    Süper Fener

    Sarı-lacivertlilerin potadaki şovu sürüyor. Litvanya temsilcisi Zalgiris’i farklı yenen Kanarya üçüncü galibiyetini aldı, Avrupa’daki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.

    F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 14 sayı farkla 82-68 mağlup etti. Bu skorla üçüncü maçını da kazanan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki iç saha galibiyet serisini ise 23 maça çıkardı. Litvanya ekibi Zalgiris 3. maçında ikinci yenilgisi aldı. 'nin Makedon oyuncusu Pero Antic, THY Avrupa Ligi'nde dün kariyerindeki toplam 100. 3 sayılık basketini attı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:49
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