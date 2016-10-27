 Sakatlar dönüyor – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Sakatlar dönüyor

    Sakatlar dönüyor
    F.Bahçe'ye sakat isimlerden iyi haber geldi. Aşil tendonunda problem yaşayan Van Der Wiel, Fernandao ve Volkan Şen'in bu hafta takıma dönecekleri açıklandı. Advocaat'ın, Konya maçı sonrası verdiği 1 günlük izne rağmen, tesislerde tedavilerini sürdüren 3 futbolcunun da sınavıyla kademe kademe forma giyebilecekleri öğrenildi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:12
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