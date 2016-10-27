 Saadettin Saran’dan flaş açıklama – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ’dan flaş açıklama

    Saadettin Saran’dan flaş açıklama

    Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski yöneticisi Sadettin Saran, başkanlığı gündeme gelen iş adamı ’a destek olacağını açıkladı.

    Saran Holding tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaptırılan ve Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verilen salonun açılışına katılan Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
    Başkanı 'ın kulüp başkanlığını bırakacağını dile getiren Saran, " adaylığını açıkladı. Bize düşen ona ve kulübe destek olmak" diyerek Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

    Fenerbahçe tribünlerinin boş olmasının son derece üzücü olduğunu dile getiren Saran, "Her şey düzelecektir. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunların üstesinden gelecektir" dedi
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:17
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