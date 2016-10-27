Saadettin Saran’dan flaş açıklama
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı gündeme gelen iş adamı Ali Koç’a destek olacağını açıkladı.
Saran Holding tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaptırılan ve Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verilen spor salonun açılışına katılan Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanlığını bırakacağını dile getiren Saran, "Ali Koç adaylığını açıkladı. Bize düşen ona ve kulübe destek olmak" diyerek Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe tribünlerinin boş olmasının son derece üzücü olduğunu dile getiren Saran, "Her şey düzelecektir. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunların üstesinden gelecektir" dedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanlığını bırakacağını dile getiren Saran, "Ali Koç adaylığını açıkladı. Bize düşen ona ve kulübe destek olmak" diyerek Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe tribünlerinin boş olmasının son derece üzücü olduğunu dile getiren Saran, "Her şey düzelecektir. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunların üstesinden gelecektir" dedi
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 2
Yorum
Aslan FATIH HOCA BUNUN ICIN YILDIRAYI HARCADI DAHA SONRA MESUT VE DIGER FUTBOLCULARDA TERCIHLERINI ALMAN MLLI TAKIMINDAN YANA KULLANDILAR
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdan eyv
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdanovic sagolasın hocam. inşallah en kısa sürede iyileşirim
Saadettin Saran’dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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