Potada rakip Famila
F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun ilk hafta maçında bugün İtalya'nın Famila takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Campagnola Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Avrupa'da gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-lacivertli takım bu kupada geçen sezon 3. olmuştu.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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