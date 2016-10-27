 Potada rakip Famila – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Potada rakip Famila

    Potada rakip Famila
    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun ilk hafta maçında bugün İtalya'nın Famila takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Campagnola Salonu'nda yapılacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Avrupa'da gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-lacivertli takım bu kupada geçen sezon 3. olmuştu.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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