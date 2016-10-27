 Lens’e özel antrenman – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ’e özel antrenman

    Lens’e özel antrenman
    Sadece 2 idmana çıkarak oynadığı Konya sınavında yaptırdığı penaltı ile maçın kahramanı de Karabük maçına kadar tam hazır olacak. Esktra çalışmalar yapan ve uyugulanan özel programla güçlendirme çalışmalarına tabi tutulan Hollandalı futbolcunun, sakatlık sürecindeki eksiğini kapatmak için tam performans sergilediği bildirildi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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