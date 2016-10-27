Lens’e özel antrenman
Sadece 2 idmana çıkarak oynadığı Konya sınavında yaptırdığı penaltı ile maçın kahramanı Lens de Karabük maçına kadar tam hazır olacak. Esktra çalışmalar yapan ve uyugulanan özel programla güçlendirme çalışmalarına tabi tutulan Hollandalı futbolcunun, sakatlık sürecindeki eksiğini kapatmak için tam performans sergilediği bildirildi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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