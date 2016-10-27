 İzin sona erdi – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    İzin sona erdi

    İzin sona erdi
    'de bir günlük izin sona erdi. Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Kardemir 'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idmanda teknik direktör Dick Advocaat'ın taktik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:45
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