Filede de çok farklı: 3-1
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında F.Bahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. 109 dakika süren maçın setleri 29-31, 25-20, 25-16, 25-16 tamamlandı. Diğer sonuçlar: İnegöl- Halkbank: 3-0, Ş.Urfa-Tokat Bld. Plevne: 2-3, G.Saray HDİ-Milli Piyango: 3-2, Arkas-Afyon: 3-1.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk35 Ozan kim kardeş?
Filede de çok farklı: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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