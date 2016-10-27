 Filede de çok farklı: 3-1 – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Filede de çok farklı: 3-1

    Filede de çok farklı: 3-1
    Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında F.Bahçe, 'u 3-1 yendi. 109 dakika süren maçın setleri 29-31, 25-20, 25-16, 25-16 tamamlandı. Diğer sonuçlar: İnegöl- Halkbank: 3-0, Ş.Urfa-Tokat Bld. Plevne: 2-3, G.Saray HDİ-Milli Piyango: 3-2, Arkas-Afyon: 3-1.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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