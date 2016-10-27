 Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda İstanbul'a geldi.

    Fransız basketbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. En iyi şekilde mücadele edeceğim." dedi.

    Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Gruda, "WNBA'de yaşadığım şampiyonluğu Fenerbahçe formasıyla da yaşamak istiyorum. Buraya şampiyon olmaya geldim. Bütün kupaları kazanmak istiyorum. Asıl amacım şampiyon olmak." diye konuştu.

    Kariyerinde önemli başarılar kazanan Sandrine Gruda, geçen sezon Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımında forma giymişti.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.