Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fransız basketbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. En iyi şekilde mücadele edeceğim." dedi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Gruda, "WNBA'de yaşadığım şampiyonluğu Fenerbahçe formasıyla da yaşamak istiyorum. Buraya şampiyon olmaya geldim. Bütün kupaları kazanmak istiyorum. Asıl amacım şampiyon olmak." diye konuştu.

Kariyerinde önemli başarılar kazanan Sandrine Gruda, geçen sezon Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımında forma giymişti.