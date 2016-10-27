Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda İstanbul'a geldi.
Fransız basketbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. En iyi şekilde mücadele edeceğim." dedi.
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Gruda, "WNBA'de yaşadığım şampiyonluğu Fenerbahçe formasıyla da yaşamak istiyorum. Buraya şampiyon olmaya geldim. Bütün kupaları kazanmak istiyorum. Asıl amacım şampiyon olmak." diye konuştu.
Kariyerinde önemli başarılar kazanan Sandrine Gruda, geçen sezon Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımında forma giymişti.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
- Saadettin Saran’dan flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
CKN Futbol usa Önce kişi tahlili yapmayı öğrenmeni tavsiye ederim. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın ne alakası var. Aynı yönetim de çalışmış olmaları aynı yapıda oldukları anlamına gelmez. Ben Ali Koç ile statta tanışma şansına sahip oldum. Son derece beyefendi ve mütevazı bir yapısı var. Başkan olması Fenerbahçe için büyük bir şans olacaktır.
- Cimbom kayıp
Toplam 5
Yorum
misafir geçtiğimiz yıl aldıkları 2 sınıf kupayla hava atanlar bu lige henüz ısınamadı her halde.........
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ Saçmalıyorsun, arkadaş....
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