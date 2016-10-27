Fenerbahçe'de motivasyon yemeği

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncuları ile yardımcı antrenörlerimiz ve İdari Menajerimiz Hasan Çetinkaya organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kardemir Karabükspor ve Manchester United maçları öncesinde takımın motivasyonunu arttırmak için bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde, kaptanımız Volkan Demirel'in doğum günü bir kez daha kutlandı."