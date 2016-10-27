Fenerbahçe'de motivasyon yemeği
Fenerbahçeli futbolcular, Kardemir Karabükspor ve Manchester United maçları öncesinde takımın motivasyonunu arttırmak için düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncuları ile yardımcı antrenörlerimiz ve İdari Menajerimiz Hasan Çetinkaya organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kardemir Karabükspor ve Manchester United maçları öncesinde takımın motivasyonunu arttırmak için bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde, kaptanımız Volkan Demirel'in doğum günü bir kez daha kutlandı."
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
- Saadettin Saran’dan flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
CKN Futbol usa Önce kişi tahlili yapmayı öğrenmeni tavsiye ederim. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın ne alakası var. Aynı yönetim de çalışmış olmaları aynı yapıda oldukları anlamına gelmez. Ben Ali Koç ile statta tanışma şansına sahip oldum. Son derece beyefendi ve mütevazı bir yapısı var. Başkan olması Fenerbahçe için büyük bir şans olacaktır.
- Cimbom kayıp
Toplam 5
Yorum
misafir geçtiğimiz yıl aldıkları 2 sınıf kupayla hava atanlar bu lige henüz ısınamadı her halde.........
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ Saçmalıyorsun, arkadaş....
Fenerbahçe'de motivasyon yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.