 Fenerbahçe'de motivasyon yemeği – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    'de motivasyon yemeği

    Fenerbahçe'de motivasyon yemeği

    Fenerbahçeli futbolcular, Kardemir Karabükspor ve Manchester United maçları öncesinde takımın motivasyonunu arttırmak için düzenlenen yemekte bir araya geldi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncuları ile yardımcı antrenörlerimiz ve İdari Menajerimiz Hasan Çetinkaya organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kardemir Karabükspor ve Manchester United maçları öncesinde takımın motivasyonunu arttırmak için bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde, kaptanımız Volkan Demirel'in doğum günü bir kez daha kutlandı."

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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