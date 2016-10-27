"Durumu beklediğimizden iyi"

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Kunduracıoğlu, Fernandao'nun 31 Ekim Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmaya başlayabileceğini belirtti.

Fernandao'nun bugün yapılan çalışmanın bir bölümüne de katıldığını aktaran sarı-lacivertli kulübün doktoru, Ozan Tufan'ın ise durumunun beklediklerinden iyi olduğunu aktardı.

Van der Wiel'in durumunun iyi olduğunu vurgulayan Kunduracıoğlu, futbolcunun ödemlerinin geçmediğini ifade ederek, "Onun için radyolojik olarak da tamamen geçmesini bekleyeceğiz. Bir süre daha bizimle, özel program ve tedavisine devam edeceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sezon başında çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek'in ise tedavisinin uzun süreceğini kaydetti.