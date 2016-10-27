"Durumu beklediğimizden iyi"
Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Fernandao'nun bugün yapılan çalışmanın bir bölümüne de katıldığını aktaran sarı-lacivertli kulübün doktoru, Ozan Tufan'ın ise durumunun beklediklerinden iyi olduğunu aktardı.
Van der Wiel'in durumunun iyi olduğunu vurgulayan Kunduracıoğlu, futbolcunun ödemlerinin geçmediğini ifade ederek, "Onun için radyolojik olarak da tamamen geçmesini bekleyeceğiz. Bir süre daha bizimle, özel program ve tedavisine devam edeceğiz." şeklinde görüş bildirdi.
Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sezon başında çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek'in ise tedavisinin uzun süreceğini kaydetti.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:39
- Vitor, Ada yolunda
Toplam 2
Yorum
cemal ünsal biraz daha beklesin aziz yıldırım onu tekrar getirir.
- Vitor, Ada yolunda
Toplam 2
Yorum
GFB Aykut kocaman baskan olsa keşke ali koç ta aziz yıldırım istifa diyenleri susturmak için adaylıgını acıkladı secime 2 yıl var ve o zamana kadar ali koç vazgecer zaten adaylıktan.. ....................................AYKUT KOCAMAN BİR BASKAN OLUR..........
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 3
Yorum
Besiktask Bizim her zmn başımızın tacisin "Q7"lütfen göndermek vermeyin onu başka ellere zaten siz verseniz de o gitmez seni seviyoruz "Q7"
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