 ''Bu ruhla devam'' – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ''Bu ruhla devam''

    ''Bu ruhla devam''

    Manchester United karşılaşması sonrası toplantı yapan oyuncuların Konya’daki mücadelesi Dick’in hoşuna gitti. Hollandalı çalıştırıcı, “Bu motivasyonu her hafta istiyorum” dedi.

    'de Atiker Konyaspor galibiyeti moralleri yerine getirirken, teknik direktör Dick Advocaat, futbolculardan bundan sonra da aynı mücadele anlayışı ile devam etmelerini istedi. Hollandalı çalıştırıcının, özellikle Konya'da oyuncuların gösterdiği kenetlenme ve kazanma arzularından etkilendiği öğrenildi. Manchester United maçı dönüşü futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantının ardından saha içinde yaşanan değişimi takdirle karşılayan Advocaat'ın, kaptan Volkan Demirel'e teşekkür ettiği belirlendi.

    GALİBİYET SERİSİ BAŞLATMALIYIZ
    Tecrübeli teknik adamın, "Madem bunu yapabiliyoruz, devamını da getirelim. Konyaspor maçında gördük ki kenetlenirsek aşamayacağımız engel yok. Yakaladığımız bu olumlu havayı korumalıyız. Karabükspor maçına da aynı motivasyonla çıkıp, ligde gal ibiyet serisi başlatalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Dick Advocaat'ın, Volkan Demirel'den takım içinde bu tür motivasyon toplantılarının tekrar edilmesini de istediği bildirildi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:21
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