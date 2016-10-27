Biletler bugün satışta
Üst üste oynanacak Karabükspor ve Manchester United maçının biletleri bugün satışa çıkacak. Ülker Stadı'ndaki iki maçtan pazar günkü Karabük sınavında fiyatlar 50 ile 250, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak ManU maçı biletleri ise 75 ile 260 TL arasında.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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