 Biletler bugün satışta – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta
    Üst üste oynanacak ve Manchester United maçının biletleri bugün satışa çıkacak. Ülker Stadı'ndaki iki maçtan pazar günkü Karabük sınavında fiyatlar 50 ile 250, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak ManU maçı biletleri ise 75 ile 260 TL arasında.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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