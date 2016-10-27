Başkan, Koç’a rakip olabilir
F.Bahçeli eski yönetici Murat Aşık, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç'a rakip olabileceğini söyledi. Aşık, "Aziz Yıldırım son divanda 'yüzüm olursa aday olabilirim' dedi. Ali Koç'a camiada büyük destek var. Yaptığı açıklamalar bile insanların heyecanlanmasına neden oldu. Umarım Aziz Yıldırım, Koç'un karşısına çıkmaz" dedi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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