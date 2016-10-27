 Başkan, Koç’a rakip olabilir – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başkan, Koç’a rakip olabilir

    Başkan, Koç’a rakip olabilir
    F.Bahçeli eski yönetici Murat Aşık, 'ın başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç'a rakip olabileceğini söyledi. Aşık, "Aziz Yıldırım son divanda 'yüzüm olursa aday olabilirim' dedi. Ali Koç'a camiada büyük destek var. Yaptığı açıklamalar bile insanların heyecanlanmasına neden oldu. Umarım Aziz Yıldırım, Koç'un karşısına çıkmaz" dedi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan, Koç’a rakip olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.