"4 büyük takım arasındaki maçlarda..."
Basketbolda Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sampo Japan ve Trabzonspor Medical Park arasında oynanacak maçlarda deplasmana taraftar götürme yasağı devam edecek.
Sar-lacivertli kulübün açıklamasında, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 4 Ekim'de yaptığı toplantıda, bu 4 takım arasında lig, Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında misafir takımın seyirci getiremeyeceği kararının alındığı ifade edildi.
Basketbolun aksine futbolda bu sezon deplasman yasağı kalkmış ve Beşiktaş-Galatasaray ile Galatasaray-Trabzonspor maçlarını konuk takım seyircileri tribünden takip edebilmişti.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:44
- G.Saray, F.Bahçe'yi konuk edecek
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Yorum
aslan ne yazıkkıi gs 3 maçınıda kaybetti bu sezon kötü bir başlangıç yaptı inş feneri yenerek kötü gidişe bir dur der.
- Napoli maçının biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
isminiz Napoli ve Benfica vodafone Arena daki muhteşem seyirci desteği le 4puan yetecektır bize inşallah
- Başkan, Koç’a rakip olabilir
Toplam 2
Yorum
yüzü vasta olmaz zaten yıllarca hizmet ettin seni severdim aziz başkan ama artık yeter birilerinin önünü aç verdiğin sözün arkasında dur şimdide tekrar aday olabilirim ayağı yapıyorsun statlarımız boş fenerbahçemizi izlerken hüzünleniyoruz hiç biir maç güzel geçmiyor artık bırak ali koç a
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