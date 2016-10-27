"4 büyük takım arasındaki maçlarda..."

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, deplasman yasağının basketbolda süreceğini belirtti.

Sar-lacivertli kulübün açıklamasında, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 4 Ekim'de yaptığı toplantıda, bu 4 takım arasında lig, Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında misafir takımın seyirci getiremeyeceği kararının alındığı ifade edildi.

Basketbolun aksine futbolda bu sezon deplasman yasağı kalkmış ve Beşiktaş-Galatasaray ile Galatasaray-Trabzonspor maçlarını konuk takım seyircileri tribünden takip edebilmişti.