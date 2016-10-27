 "4 büyük takım arasındaki maçlarda..." – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    "4 büyük takım arasındaki maçlarda..."

    "4 büyük takım arasındaki maçlarda..."

    Basketbolda , Odeabank, Sampo Japan ve Medical Park arasında oynanacak maçlarda deplasmana taraftar götürme yasağı devam edecek.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Kulübü, deplasman yasağının basketbolda süreceğini belirtti.

    Sar-lacivertli kulübün açıklamasında, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 4 Ekim'de yaptığı toplantıda, bu 4 takım arasında lig, Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında misafir takımın seyirci getiremeyeceği kararının alındığı ifade edildi.

    Basketbolun aksine futbolda bu sezon deplasman yasağı kalkmış ve - ile Galatasaray- maçlarını konuk takım seyircileri tribünden takip edebilmişti.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:44
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