 3 hafta oynayamayacak – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    3 hafta oynayamayacak

    3 hafta oynayamayacak

    'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, sakatlığından dolayı yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris karşısında sakatlanan Sırp basketbolcunun sağ ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

    Yapılan sağlık taramalarından sonra Bogdanovic'in iyileşmesinin 2-3 hafta süreceği ifade edildi.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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