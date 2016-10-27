3 hafta oynayamayacak
Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, sakatlığından dolayı yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris karşısında sakatlanan Sırp basketbolcunun sağ ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.
Yapılan sağlık taramalarından sonra Bogdanovic'in iyileşmesinin 2-3 hafta süreceği ifade edildi.
Yapılan sağlık taramalarından sonra Bogdanovic'in iyileşmesinin 2-3 hafta süreceği ifade edildi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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