'100 maç gururu'
Hollanda Milli Takımı’nda 100 maça çıkan Robin van Persie, UEFA’nın gönderdiği ödüllerle poz vererek, “Bunlar benim için çok değerli” dedi.
Hollanda Milli Takımı'nın 10 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 100. kez milli formayı giyen Robin van Persie'nin ödülleri geldi. Fenerbahçe'nin forveti, sosyal medya hesaplarından UEFA'nın milli takımlarda 100 maça çıkan futbolculara verdiği madalya ve şapkasıyla poz verdi. Elinde de Hollanda Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan altın tabağı tuttu. Van Persie , "Benim için hazırlanan bu özel hediyeleri aldığım için çok gururluyum. Bunlar benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:09
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