 Yine Bilica yine olay: tutuklandı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Yine Bilica yine olay: tutuklandı

    Yine Bilica yine olay: tutuklandı

    Eski eşine ödemediği nafaka nedeniyle başı derde girdi.

    F.Bahçe'nin eski futbolcusu Bilica, eski eşine olan nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Bilica'nın daha önce de nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamaları hatırlatılarak, "Yine Bilica, yine olay" başlığına yer verildi. Brezilyalı, tutuklandıktan sonra ödemeleri yaptı ve serbest kaldı. Bilica, daha önce yine nafaka borcu nedeniyle uyarı almış ve tutuklanmıştı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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