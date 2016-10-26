Yine Bilica yine olay: tutuklandı
Eski eşine ödemediği nafaka nedeniyle başı derde girdi.
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Bilica, eski eşine olan nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Bilica'nın daha önce de nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamaları hatırlatılarak, "Yine Bilica, yine olay" başlığına yer verildi. Brezilyalı, tutuklandıktan sonra ödemeleri yaptı ve serbest kaldı. Bilica, daha önce yine nafaka borcu nedeniyle uyarı almış ve tutuklanmıştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Yine Bilica yine olay: tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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