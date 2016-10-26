Yine Bilica yine olay: tutuklandı

Eski eşine ödemediği nafaka nedeniyle başı derde girdi.

F.Bahçe'nin eski futbolcusu Bilica, eski eşine olan nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Bilica'nın daha önce de nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamaları hatırlatılarak, "Yine Bilica, yine olay" başlığına yer verildi. Brezilyalı, tutuklandıktan sonra ödemeleri yaptı ve serbest kaldı. Bilica, daha önce yine nafaka borcu nedeniyle uyarı almış ve tutuklanmıştı.