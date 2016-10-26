 Şevket Yılmaz’a başsağlığı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şevket Yılmaz’a başsağlığı

    Şevket Yılmaz’a başsağlığı
    Eski yönetim kurulu üyelerinden Şevket Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz vefat etti. Merhumenin cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Kulüpten yapılan açıklamada Yılmaz ailesine başsağlığı dilendi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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