Şevket Yılmaz’a başsağlığı
Eski yönetim kurulu üyelerinden Şevket Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz vefat etti. Merhumenin cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Kulüpten yapılan açıklamada Yılmaz ailesine başsağlığı dilendi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Şevket Yılmaz’a başsağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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