 Persie değil F.Bahçe kötü – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Persie değil F.Bahçe kötü

    Persie değil F.Bahçe kötü
    ekiplerinden 'de 1983-2007 yılları arasında başkan yardımcılığı görevi David Dein, Robin van Persie'nin 'deki performansını değerlendirdi. Dein, "Van Persie, Arsenal ve Manchester'da başarılı olup, 'de olamıyorsa, bunun takımla ve yanındaki futbolcularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Van Persie değil Fenerbahçe kötü" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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