Persie değil F.Bahçe kötü
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 1983-2007 yılları arasında başkan yardımcılığı görevi David Dein, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'deki performansını değerlendirdi. Dein, "Van Persie, Arsenal ve Manchester'da başarılı olup, Fenerbahçe'de olamıyorsa, bunun takımla ve yanındaki futbolcularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Van Persie değil Fenerbahçe kötü" ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Persie değil F.Bahçe kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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