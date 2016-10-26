Özel istekle sahaya çıktı

Konya maçının kahramanlarından Lens, maça Advocaat'ın özel isteğiyle çıktı. Sakatlığı tam geçmeyen Hollandalı futbolcu mücadele öncesi "Maçı çıkaramam" dedi. Advocaat ise "60 dakika oyna sonra seni çıkaracağım. Bu karşılaşmada sana ihtiyacım var" ifadesini kullanıp oyuncusunu ateşledi.