 Özel istekle sahaya çıktı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Özel istekle sahaya çıktı

    Özel istekle sahaya çıktı
    Konya maçının kahramanlarından Lens, maça Advocaat'ın özel isteğiyle çıktı. Sakatlığı tam geçmeyen Hollandalı futbolcu mücadele öncesi "Maçı çıkaramam" dedi. Advocaat ise "60 dakika oyna sonra seni çıkaracağım. Bu karşılaşmada sana ihtiyacım var" ifadesini kullanıp oyuncusunu ateşledi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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