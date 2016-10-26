Özel istekle sahaya çıktı
Konya maçının kahramanlarından Lens, maça Advocaat'ın özel isteğiyle çıktı. Sakatlığı tam geçmeyen Hollandalı futbolcu mücadele öncesi "Maçı çıkaramam" dedi. Advocaat ise "60 dakika oyna sonra seni çıkaracağım. Bu karşılaşmada sana ihtiyacım var" ifadesini kullanıp oyuncusunu ateşledi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Özel istekle sahaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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