“Markajcı”ya kutlama

Alex, 2011’deki bir maçta o zaman Gaziantep’te oynayan Hürriyet’le kafa kafaya çarpışmış, iki futbolcu da sakatlanmıştı.

F.Bahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Süper Lig kariyeri boyunca kendisini en çok zorlayan isim ilan ettiği Hürriyet Gücer'in doğum gününü kutladı. Alex, bir taraftarın "Kaptan, bugün Hürriyet'in doğum günü, kutlayacak mısın? O seninkini kutlamış" uyarısı üzerine, Türkçe olarak "Doğum günün kutlu olsun Hürriyet Gücer!" mesajını paylaştı.