“Markajcı”ya kutlama
Alex, 2011’deki bir maçta o zaman Gaziantep’te oynayan Hürriyet’le kafa kafaya çarpışmış, iki futbolcu da sakatlanmıştı.
F.Bahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Süper Lig kariyeri boyunca kendisini en çok zorlayan isim ilan ettiği Hürriyet Gücer'in doğum gününü kutladı. Alex, bir taraftarın "Kaptan, bugün Hürriyet'in doğum günü, kutlayacak mısın? O seninkini kutlamış" uyarısı üzerine, Türkçe olarak "Doğum günün kutlu olsun Hürriyet Gücer!" mesajını paylaştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
“Markajcı”ya kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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