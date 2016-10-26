ManU maçının biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'la oynayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkıyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 75 ila 260 lira arasında değişen biletlerin yarın ve 28 Ekim Cuma günü ilk olarak Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin temin edebileceği belirtildi.
Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin 29 ve 30 Ekim'de alabileceği biletlerin genel satışına ise 31 Ekim Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, biletlerin sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe-Manchester United maçının bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:
Okul açık ve Migros tribünü (Kale arkası): 75 lira
Borajet Tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 120 lira
Fenerium Alt H-I Blok: 200 lira
Fenerium Alt G Blok: 250 lira
Fenerium Alt F Blok: 240 lira
Fenerium E Blok: 260 lira
BİLET FİYATLARINDAN İNDİRİME GİDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, Manchester United maçının biletlerinde indirime gitti.
Avrupa maçlarında kale arkası biletlerini 100 liraya satışa çıkartan sarı-lacivertli kulüp, bu kategoride 25 lira indirim yaptı. Fenerbahçe Kulübü, diğer kategorilerde de 10 ila 40 lira arasında indirim uyguladı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:52
- Akyazı için hedef Antalya maçı
Toplam 2
Yorum
soners o stadı doldurmak lazım!!!
- Tuncay Şanlı yuvaya döndü
Toplam 1
Yorum
isminiz Tuncay kardeşimiz inşallah hırsını takıma yansıtır başarılı olur onu daha iyi yerlerde görürüz
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 11
Yorum
mhmt jan benjamin toschack gelmeli fenere O
ManU maçının biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.