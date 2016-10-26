 ManU maçının biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ManU maçının biletleri satışa çıkıyor

    ManU maçının biletleri satışa çıkıyor

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'la oynayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkıyor.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 75 ila 260 lira arasında değişen biletlerin yarın ve 28 Ekim Cuma günü ilk olarak Kulübü Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin temin edebileceği belirtildi.

    Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin 29 ve 30 Ekim'de alabileceği biletlerin genel satışına ise 31 Ekim Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.

    Açıklamada, biletlerin sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabileceği ifade edildi.

    Fenerbahçe-Manchester United maçının bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:

    Okul açık ve Migros tribünü (Kale arkası): 75 lira

    Borajet Tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 120 lira

    Fenerium Alt H-I Blok: 200 lira

    Fenerium Alt G Blok: 250 lira

    Fenerium Alt F Blok: 240 lira

    Fenerium E Blok: 260 lira

    BİLET FİYATLARINDAN İNDİRİME GİDİLDİ
    Fenerbahçe Kulübü, Manchester United maçının biletlerinde indirime gitti.

    Avrupa maçlarında kale arkası biletlerini 100 liraya satışa çıkartan sarı-lacivertli kulüp, bu kategoride 25 lira indirim yaptı. Fenerbahçe Kulübü, diğer kategorilerde de 10 ila 40 lira arasında indirim uyguladı.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:52
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