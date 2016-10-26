ManU maçının biletleri satışa çıkıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 75 ila 260 lira arasında değişen biletlerin yarın ve 28 Ekim Cuma günü ilk olarak Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin temin edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin 29 ve 30 Ekim'de alabileceği biletlerin genel satışına ise 31 Ekim Pazartesi günü başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, biletlerin sadece "www.passo.com.tr" üzerinden alınabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe-Manchester United maçının bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:

Okul açık ve Migros tribünü (Kale arkası): 75 lira

Borajet Tribünü ve Maraton Üst H-I Blok: 120 lira

Fenerium Alt H-I Blok: 200 lira

Fenerium Alt G Blok: 250 lira

Fenerium Alt F Blok: 240 lira

Fenerium E Blok: 260 lira

BİLET FİYATLARINDAN İNDİRİME GİDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, Manchester United maçının biletlerinde indirime gitti.

Avrupa maçlarında kale arkası biletlerini 100 liraya satışa çıkartan sarı-lacivertli kulüp, bu kategoride 25 lira indirim yaptı. Fenerbahçe Kulübü, diğer kategorilerde de 10 ila 40 lira arasında indirim uyguladı.