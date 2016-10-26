'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti
Fenerli taraftarlar, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç’un çağrısı üzerine Karabük maçında stadın dolması için kampanya başlattı.
F.Bahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Ali Koç, 1907 Derneği'nde yaptığı konuşmada Fenerbahçe taraftarlarına da mesaj verdi. Tribünleri boş görmekten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Koç, taraftarları maça davet etti. Koç'un bu çağrısı kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarlar arasında sosyal medyadan dalga dalga yayıldı. Örgütlenen taraftarlar, Karabük maçının dolması için kampanya başlattı.
'ALİKOCİCİN' HASHTAG'İ
Twitter'da önümüzdeki günlerde "alikocicin" şeklinde bir hashtag oluşturacak olan sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi şimdiden büyük bir merakla beklenmeye başladı.
'ALİKOCİCİN' HASHTAG'İ
Twitter'da önümüzdeki günlerde "alikocicin" şeklinde bir hashtag oluşturacak olan sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi şimdiden büyük bir merakla beklenmeye başladı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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