 'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti

    'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti

    Fenerli taraftarlar, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç’un çağrısı üzerine Karabük maçında stadın dolması için kampanya başlattı.

    F.Bahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Ali Koç, 1907 Derneği'nde yaptığı konuşmada taraftarlarına da mesaj verdi. Tribünleri boş görmekten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Koç, taraftarları maça davet etti. Koç'un bu çağrısı kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarlar arasında sosyal medyadan dalga dalga yayıldı. Örgütlenen taraftarlar, Karabük maçının dolması için kampanya başlattı.

    'ALİKOCİCİN' HASHTAG'İ
    Twitter'da önümüzdeki günlerde "alikocicin" şeklinde bir hashtag oluşturacak olan sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi şimdiden büyük bir merakla beklenmeye başladı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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