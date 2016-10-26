 Kartı basıp gitti! – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kartı basıp gitti!

    Kartı basıp gitti!

    Kulüp “Kadro dışı değil, sakat” açıklaması yapmıştı. Dün Samandıra’ya geldi ama ne tedavi oldu ne de özel çalıştı. Giriş kartını okutup ayrıldı...

    Alanya ve Manchester United maçlarının kadrosuna alınmayan Gregory van der Wiel hakkında, "Ocak ayında 'den ayrılacak" iddiaları gündeme gelmişti. Hollandalı futbolcu, Konya maçında da oynamadı. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracoğlu, "Kadro dışı" iddialarına karşılık Hollandalı futbolcunun sakat olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı. Ancak dün garip bir gelişme yaşandı. Normalde tedavisine devam etmesi ya da ayrı program uygulaması gereken oyuncu, her ikisini de yapmadı. Samandıra'ya geldi ama giriş kartını okutup daha sonra tesisleri terk etti, kafalar yine karıştı...
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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