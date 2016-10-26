Kartı basıp gitti!
Kulüp “Kadro dışı değil, sakat” açıklaması yapmıştı. Dün Samandıra’ya geldi ama ne tedavi oldu ne de özel çalıştı. Giriş kartını okutup ayrıldı...
Alanya ve Manchester United maçlarının kadrosuna alınmayan Gregory van der Wiel hakkında, "Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacak" iddiaları gündeme gelmişti. Hollandalı futbolcu, Konya maçında da oynamadı. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracoğlu, "Kadro dışı" iddialarına karşılık Hollandalı futbolcunun sakat olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı. Ancak dün garip bir gelişme yaşandı. Normalde tedavisine devam etmesi ya da ayrı program uygulaması gereken oyuncu, her ikisini de yapmadı. Samandıra'ya geldi ama giriş kartını okutup daha sonra tesisleri terk etti, kafalar yine karıştı...
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Kartı basıp gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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