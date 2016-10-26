'Hayırlı olsun Ali'
Arasının bozuk olduğu söylenen Koç’u Konya’da maç sonrası arayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Hayırlı olsun” dedi, ardından da yönetici arkadaşlarının iyi niyet mesajlarını iletti.
F.Bahçe'de Ali Koç'un başkanlık için aday olduğunu açıklaması sarı-lacivertli camiada olumlu karşılanırken, bu flaş gelişmeye başkan Aziz Yıldırım da duyarsız kalmadı. Yıldırım'ın, uzun süredir arasının bozuk olduğu söylenen Koç'u arayıp tebrik ettiği öğrenildi.
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Atiker Konyaspor maçı sonrası protokol tribününde telefondan Koç'a ulaşan başkan, "Fenerbahçe'ye ve sana hayırlı olsun Ali. Bak arkadaşlar da burada, onlar da 'Hayırlı olsun' diyorlar" dediği belirtildi. Koç'un adaylığının, Konya'da Fenerbahçeli yöneticiler arasında en çok konuşulan konu olduğu da ifade edildi.
'ERKEK Gİ Bİ SÖYLESİN'
Başkan Aziz Yıldırım, geçen cumartesi günü yapılan divan kurul toplantısında, "Başkanlığa herkes aday olabilir. Ama kim bunu istiyorsa gelebilir ama erkek gibi 'Adayım' diyecek. 'O olursa ben olmam' demeyecek" çağrısı yapmıştı.
ALİ ŞEN: KOÇ'LA BİR EFSANE DAHA DOĞAR
Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un başkan adaylığına en çok destek veren isimlerin başında yer alıyor. Şen, Ali Koç'un Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabileceğini düşündüğünü belirtirken, "Biz efsane bitsin istemiyoruz, bir efsane daha doğsun istiyoruz. Ali Koç'un başkanlığa gelmesi benim rüyamdır ve bu rüyam gerçekleşiyor. Biliyorum ki takıma başarıyı getirecektir" açıklamasını yaptı.
'İKİSİ BİRDEN YARIŞABİLİR'
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Murat Aşık , Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aynı anda seçime gitme ihtimalinin olduğunu söyledi. FutbolArena'ya konuşan Aşık, "Aziz Yıldırım verdiği sözleri tamamen tutmaz. İkisi bir yarışabilir. Ali Koç'a camiadan büyük bir destek var. Umarım Aziz Yıldırım iyi bir Fenerbahçeli olarak Ali Koç'un karşısına çıkmaz" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
YÖNETİCİLER OLUMLU KARŞILADI
Atiker Konyaspor maçı sonrası protokol tribününde telefondan Koç'a ulaşan başkan, "Fenerbahçe'ye ve sana hayırlı olsun Ali. Bak arkadaşlar da burada, onlar da 'Hayırlı olsun' diyorlar" dediği belirtildi. Koç'un adaylığının, Konya'da Fenerbahçeli yöneticiler arasında en çok konuşulan konu olduğu da ifade edildi.
'ERKEK Gİ Bİ SÖYLESİN'
Başkan Aziz Yıldırım, geçen cumartesi günü yapılan divan kurul toplantısında, "Başkanlığa herkes aday olabilir. Ama kim bunu istiyorsa gelebilir ama erkek gibi 'Adayım' diyecek. 'O olursa ben olmam' demeyecek" çağrısı yapmıştı.
ALİ ŞEN: KOÇ'LA BİR EFSANE DAHA DOĞAR
Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un başkan adaylığına en çok destek veren isimlerin başında yer alıyor. Şen, Ali Koç'un Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabileceğini düşündüğünü belirtirken, "Biz efsane bitsin istemiyoruz, bir efsane daha doğsun istiyoruz. Ali Koç'un başkanlığa gelmesi benim rüyamdır ve bu rüyam gerçekleşiyor. Biliyorum ki takıma başarıyı getirecektir" açıklamasını yaptı.
'İKİSİ BİRDEN YARIŞABİLİR'
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Murat Aşık , Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aynı anda seçime gitme ihtimalinin olduğunu söyledi. FutbolArena'ya konuşan Aşık, "Aziz Yıldırım verdiği sözleri tamamen tutmaz. İkisi bir yarışabilir. Ali Koç'a camiadan büyük bir destek var. Umarım Aziz Yıldırım iyi bir Fenerbahçeli olarak Ali Koç'un karşısına çıkmaz" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
'Hayırlı olsun Ali' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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