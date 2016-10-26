 Fenerbahçe'nin rakibi Familo – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'nin rakibi Familo

    Fenerbahçe'nin rakibi Familo

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Famila takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2006-2007 sezonundan itibaren arka arkaya 5 sezon çeyrek final oynayan, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında ligi 4. bitiren , 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında ikinci oldu. Geçen sezon Dörtlü Final'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, yarı finali geçemedi ve sezonu üçüncü tamamladı.

    Son yıllarda Avrupa'da gösterdiği performansla dikkati çeken Kadın Basketbol Takımı, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başlıyor.

    İlk maçında İtalya'nın Schio kentinde parkeye çıkacak Fenerbahçe'nin, Famila takımıyla Campagnola Salonu'nda yapacağı karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:23
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