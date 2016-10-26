Fenerbahçe'nin rakibi Familo
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Famila takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son yıllarda Avrupa'da gösterdiği performansla dikkati çeken Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başlıyor.
İlk maçında İtalya'nın Schio kentinde parkeye çıkacak Fenerbahçe'nin, Famila takımıyla Campagnola Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:23
- Serdar Taşçı boşa çıkıyor
Toplam 2
Yorum
KEMAL İyi analiz yapılmalı; Son iki yılda çok stoper alındı ve gönderildi... Moskova'da takıma girmeyen bir oyuncu Trabzon'da ilk 18 de kendine nasıl yer bulacak? İlk 11'i zorlayacak oyuncular almalı Trabzon illa oyuncu alacaksa diye düşünüyorum.
- 'Yerden kalktık'
Toplam 1
Yorum
ged 61 aklı başında bir yönetim..kaliteli yöneticiler..ve yapılan başarılı işler..allahın izniyle birde saha başarısı gelirse yolumuz iyice açılacak...
- JOR: Net bir galibiyet aldık
Toplam 1
Yorum
hagi10 serdar aziz ve semih kaya 5 maç üst üste oynasın değişilmez olurlar.
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