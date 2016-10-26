 F.Bahçe’den 10 numara plan – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe’den 10 numara plan

    F.Bahçe’den 10 numara plan

    Sarı-lacivertli ekip, eski golcüsü Fernandao’yu isteyen Bursa’ya “Batalla’yı ver Fernandao’yu al” teklifinde bulunacak.

    Devre arasında çok kaliteli bir 10 numara transferi yapacak olan Fenerbahçe'de listeye sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce Fabregas ve Ben Arfa ile adı anılan Fenerbahçe son olarak Bursaspor'un maestrosu Pablo Batalla'yı gündemine aldı. Arjantinli yıldızın listeye girmesinin nedeni ise Fernandao oldu. Bursaspor, eski golcüsü Fernandao'ya talip olunca Fenerbahçe de sürpriz bir takas önerisi hazırladı.

    Buna göre sarı-lacivertli ekip, Bursaspor'a Fernandao ile Batalla'nın takas edilmesi teklifinde bulunacak. Yeşilbeyazlı kulüp kabul ederse 32 yaşındaki Batalla Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Fernandao da Bursa'nın yolunu tutacak. Sızan bilgilere göre, devre arasında ses getirecek başka yabancı transferler yapmayı da planlıyor. Özellikle de golcü konusunda çok ciddi çalışmaların yapıldığı ifade ediliyor.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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