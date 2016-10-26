''Çıkıp erkek gibi oynayacağız''

Futbolcular, geçen cuma günü kendi aralarında bir toplantı yaptı. Herkes eteğindeki taşı döktü. Son sözü kaptan söyledi.

Konya'da elde edilen zaferin arka planında, geçen cuma günü yapılan toplantının olduğu bildirildi.

Buna göre, Manchester United maçı sonrası Advocaat'ın "Futbolcuların kendi aralarında konuşması daha iyi olur" demesinin ardından sarı-lacivertliler, tesislerde bir araya geldi. Futbolcuların bu toplantıda içlerinde ne varsa döktüğü, hatta yakın arkadaşların bile birbirini eleştirdiği bildirildi. Sıkıntılar ve yapılması gerekenler belirlendikten sonra son sözü kaptan Volkan Demirel'in aldığı "Biz bir takımsak, çıkıp erkek gibi mücadele etmeyiz" dediği belirtildi. Fenerbahçe, bu birlik toplantısının meyvesini de Konyaspor maçında aldı.