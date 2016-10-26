Bugün izinliler, topbaşı yarın

F.Bahçe, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli takım, koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanı dar alanda pas ve yine dar alanda çift kale maç ile bitirdi. Bugünü izinli geçirecek oyuncular yarın topbaşı yapacak.