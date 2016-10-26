 Bugün izinliler, topbaşı yarın – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bugün izinliler, topbaşı yarın

    Bugün izinliler, topbaşı yarın
    F.Bahçe, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli takım, koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanı dar alanda pas ve yine dar alanda çift kale maç ile bitirdi. Bugünü izinli geçirecek oyuncular yarın topbaşı yapacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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