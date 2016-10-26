Bugün izinliler, topbaşı yarın
F.Bahçe, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli takım, koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanı dar alanda pas ve yine dar alanda çift kale maç ile bitirdi. Bugünü izinli geçirecek oyuncular yarın topbaşı yapacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Bugün izinliler, topbaşı yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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