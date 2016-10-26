''Bu iddialar uydurma''

Konya'da 82'de Van Persie'nin yerine oyuna giren Roman Neustadter, gibi az forma şansı bulduğu için ayrılmak istediği yönündeki haberlere şaşırdığını söyledi. Alman asıllı Rus futbolcu, "Bunlar benim profesyonellik anlayışımı bilmeyenlerin uydurması. İşler kötü gidince gündeme gelen tipte haberler. Ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi.