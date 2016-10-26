''Bu iddialar uydurma''
Konya'da 82'de Van Persie'nin yerine oyuna giren Roman Neustadter, gibi az forma şansı bulduğu için ayrılmak istediği yönündeki haberlere şaşırdığını söyledi. Alman asıllı Rus futbolcu, "Bunlar benim profesyonellik anlayışımı bilmeyenlerin uydurması. İşler kötü gidince gündeme gelen tipte haberler. Ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
''Bu iddialar uydurma'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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