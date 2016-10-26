 ''Benim sayemde konuştu!'' – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ''Benim sayemde konuştu!''

    ''Benim sayemde konuştu!''
    Konya'dan 3 puanla dönen sarı-lacivertli takımda ile Emenike'nin maç sonrası esprileşmesi dikkatlerden kaçmadı. Lens'in yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Emenike 90 dakika bitiminde röportaja giderken, Lens "Golü o attı ama ben olmasam ekrana çıkamazdı" diyerek espriyi patlattı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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