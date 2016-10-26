''Benim sayemde konuştu!''
Konya'dan 3 puanla dönen sarı-lacivertli takımda Lens ile Emenike'nin maç sonrası esprileşmesi dikkatlerden kaçmadı. Lens'in yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Emenike 90 dakika bitiminde röportaja giderken, Lens "Golü o attı ama ben olmasam ekrana çıkamazdı" diyerek espriyi patlattı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
''Benim sayemde konuştu!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.