 Advocaat’tan teşekkür – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Advocaat’tan teşekkür

    Advocaat’tan teşekkür
    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dünkü idmanda oyuncularına yönelik kısa bir toplantı yaptı. Konya galibiyeti nedeniyle tüm takımı kutlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Belki çok iyi oynamadık ama kalemizi iyi savunduk. Hepinizin ortaya koyduğu mücadeleden memnunum" dedi. Advocaa, 'u da yenerek seriye devam etmeleri gerektiğini, bunu başarmaları halinde önlerinin açılacağını kaydetti.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat’tan teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.