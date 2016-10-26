Advocaat’tan teşekkür
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dünkü idmanda oyuncularına yönelik kısa bir toplantı yaptı. Konya galibiyeti nedeniyle tüm takımı kutlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Belki çok iyi oynamadık ama kalemizi iyi savunduk. Hepinizin ortaya koyduğu mücadeleden memnunum" dedi. Advocaa, Karabükspor'u da yenerek seriye devam etmeleri gerektiğini, bunu başarmaları halinde önlerinin açılacağını kaydetti.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Advocaat’tan teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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